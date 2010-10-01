Экономика
REGNUMБюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство
Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе государственной казначейской службы Украины.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
Здоровье
Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире
По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
МИР 24 18:22
Наука
Социальная дистанция может продержаться до 2022 года
Гарвардские ученые пришли к выводу, что жителям планеты придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга аж до 2022 года, если до этого времени не появится вакцина или лекарство от коронавируса.
iReactor 03:20
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Космос
Специалист испытывает опытный образец «Лунохода-1» на лунодроме
Мол, первый этап лунной гонки позади, теперь настало время вдумчивого изучения и строительства лунных баз.
Ъ-Огонек 01:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге от коронавируса умер известный врач скорой помощи
В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
РЕН ТВ 19:56
Общество
Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям
Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду.
ПРАЙМ 19:09
Происшествия
В Воронеже заболевший коронавирусом врач выпал из окна больницы
Врач Новоусманской районной больницы Александр Шулепов, замешанный в скандале с нехваткой средств защиты для медиков, выпал из окна.
Воронежский городской портал 03:52
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Евросоюз выделил миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса.
Вести ФМ 10:10
Общество
Подписи против электронных пропусков собирают в Забайкалье
Общественные активисты собирают подписи против электронных пропусков на имя губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Московский Комсомолец Чита 02:00
Общество
Возможность второй волны коронавируса оценили в Минздраве
Свойства возбудителя и выраженность мутации COVID-19 будут определять возможность второй волны распространения коронавируса, заявил в интервью «Российской газете» академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Live24 06:00
Общество
Опубликована саратовская карта появлений НЛО: летели на юг
Московский Комсомолец 11:48
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 20:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская опровергла слухи о психическом заболевании сына
Продюсер, светская львица, звездная мама Яна Рудковская опубликовала в личном блоге пост, опровергающий слухи о заболевании ее маленького сына.
Летидор 05:04
Экономика
«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%
На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Здоровье
Более 510 пациентов находятся на лечении в Коммунарке, — главврач
РЕН ТВ вчера в 01:47
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления самоизоляции
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с "НСН" рассказал, что при ослаблении режима самоизоляции ограничительные меры нужно сохранить для пожилых.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Toyota Chaser ночью вылетела с дороги в Долинском районе
Сахалин.Инфо 18:20