Экономика
REGNUMБюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев. Тем не менее, ранее областные власти называли сумму в 79 млрд рублей, что меньше, нежели сумма, указанная сегодня губернатором.
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Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023
Московский Комсомолец Екатеринбург03:23
Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
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В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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Газета.Ru 02:33
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Минск ищет замещение российской нефти
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BFM.ru 03:10
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Газета.Ru вчера в 16:04
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Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД
"В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства.
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Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Общество
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Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
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Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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