Экономика
REGNUMБюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев. Тем не менее, ранее областные власти называли сумму в 79 млрд рублей, что меньше, нежели сумма, указанная сегодня губернатором.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023
Московский Комсомолец Екатеринбург03:23
Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн02:10
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Музыка
Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса»
На съемках 8-го сезона российского проекта «Голос», которые проходят в Москве, выступила девушка из Закарпатья Рената Штифель с украинской «Песней про рушник», обратившая на себя внимание всех четырех судей конкурса.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Игры
Первый спидран The Outer Worlds — на прохождение ушла 31 минута
Происшествия
Арестован подозреваемый в расстреле военных в Горном Шамсутдинов
Политика
Зеленский отреагировал на разведение сил в Донбассе: «Прекрасно»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало развода войск в районе линии разграничения в Донбассе.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим".
Экономика
В России бедных предложили считать по-новому
Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Общество
29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
С 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО.
Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
Происшествия
Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился
Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Здоровье
Замгубернатора проинспектировала ход ремонта детских поликлиник Курска
В детских поликлиниках после ремонта должны появиться кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.
Хоккей