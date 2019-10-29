Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы.

Общество Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта» Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Политика У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин» «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».

Здоровье Валерий Радаев примет участие в заседании Госсовета при президенте Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которое проведет Президент России Владимир Путин 31 октября в Калининградской области.

Экономика Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9% Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.

Общество Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Футбол Роналду остался недоволен своей игрой против «Локомотива» Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1).

Футбол «Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.

Экономика Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.