Экономика

REGNUMREGNUMНа Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы.
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Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023

Московский Комсомолец Екатеринбург03:23

На объекты к Универсиаде-2023 из свердловского бюджета выделят 40 миллиардов

Областная газета01:47

Свердловской области придется самой оплатить Универсиаду

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Свердловская область самостоятельно оплатит больше половины расходов на Универсиаду

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Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей

Екатеринбург Онлайн02:10

«Денежного дождя» не будет: Свердловская область сама заплатит ₽40 млрд за Универсиаду

Znak.com01:48

«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов

КП - Екатеринбург02:46
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Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом

Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
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10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.
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Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова за долгое время появилась на публике

RuNews24.ru 05:43
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У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Кино

Телеканал CW снимет спин-офф про Супермена и Лоис Лейн

Телеканал CW начал работу над сериалом про Супермена и Лоис Лейн.
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Валерий Радаев примет участие в заседании Госсовета при президенте

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которое проведет Президент России Владимир Путин 31 октября в Калининградской области.
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Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

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Экономика

Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае

Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9% Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.
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Дмитрий Тарасов — о Путине: Просто нравится, что он делает для России

Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события.
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Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля

Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.
Ведомости 06:45
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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Футбол

Роналду остался недоволен своей игрой против «Локомотива»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1).
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«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.
Вести.Ru вчера в 19:28
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
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Между Петербургом и Хельсинки прервано железнодорожное сообщение

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Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Бывший дипломат сообщил о тайной поездке Зеленского на передовую

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Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что является гражданином США

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что помимо российского у него есть гражданство Соединенных Штатов.
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Семак и Дзюба стали лучшими в РПЛ по итогам октября

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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
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«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
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Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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