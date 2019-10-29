Экономика
REGNUMБюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев. Тем не менее, ранее областные власти называли сумму в 79 млрд рублей, что меньше, нежели сумма, указанная сегодня губернатором.
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Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн02:10
Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023
Московский Комсомолец Екатеринбург03:23
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
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Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
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Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
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В Екатеринбурге жители дома сплотились против инвалида
Жители элитного комплекса «Московский квартал» в Екатеринбурге сплотились против инвалида, которому управляющая компания предоставила больше привилегий.
Экономика
Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке
По данным НПФ Сбербанка, пишет РГ, если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей, то после выхода на заслуженный отдых он сможет десять лет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Экономика
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Российская Федерация возобновила поставки пшеницы во Вьетнам, сообщил ТАСС председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
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Российская туристка впала в кому в Турции
Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
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Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
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Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России
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Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex
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После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.