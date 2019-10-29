Экономика

REGNUMREGNUMБюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев. Тем не менее, ранее областные власти называли сумму в 79 млрд рублей, что меньше, нежели сумма, указанная сегодня губернатором.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей

Екатеринбург Онлайн02:10

«Денежного дождя» не будет: Свердловская область сама заплатит ₽40 млрд за Универсиаду

Znak.com01:48

«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов

КП - Екатеринбург02:46

Свердловская область самостоятельно оплатит больше половины расходов на Универсиаду

66.ru02:28

На объекты к Универсиаде-2023 из свердловского бюджета выделят 40 миллиардов

Областная газета01:47

Свердловской области придется самой оплатить Универсиаду

Европейско-Азиатские новости02:40

Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023

Московский Комсомолец Екатеринбург03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском 27 октября в 23:15
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс вчера в 05:45
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Технологии

Психотип пользователя определят по его комментариям в соцсетях

Специалисты Пермского государственного национального исследовательского института (ПГНИУ) разработали и запатентовали компьютерную программу, которая составляет психолингвистический портрет пользователя на основе его комментариев в социальных сетях.
Medical Note 02:32
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Футбол

«Интер» объявил о рекордных доходах

Руководство «Интера» объявило о рекордных доходах клуба по итогам сезона-2018/19.
Матч ТВ 01:13
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
RT на русском 02:12
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Футбол

Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today вчера в 13:26
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Общество

В Екатеринбурге жители дома сплотились против инвалида

Жители элитного комплекса «Московский квартал» в Екатеринбурге сплотились против инвалида, которому управляющая компания предоставила больше привилегий.
Readovka.ru 03:36
Экономика

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

По данным НПФ Сбербанка, пишет РГ, если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей, то после выхода на заслуженный отдых он сможет десять лет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 01:20
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Экономика

Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

RT на русском вчера в 06:57
Общество

Россия возобновила поставки пшеницы на рынок Вьетнама

Российская Федерация возобновила поставки пшеницы во Вьетнам, сообщил ТАСС председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 01:32
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 22 октября в 20:02
Происшествия

Российская туристка впала в кому в Турции

Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Интерфакс вчера в 09:32
Спорт

WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября

Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 06:29
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
Армия и оружие

Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России

Народные новости вчера в 12:30
Авто

Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex

Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Универсиада
Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное