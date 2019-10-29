Стали известны окончательные траты на проведение в Екатеринбурге Универсиады. Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области. 33 миллиарда дадут федеральные власти, оставшиеся 12 – бизнес.

Из свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Авто На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5 В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.

Политика Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Кино Появился второй трейлер сериала «Мандалорец» Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».

Гаджеты Google захотел купить производителя фитнес-браслетов Fitbit Материнская компания Google - Alphabet Inc. - сделала предложение производителю фитнес-браслетов Fitbit о покупке этой компании, сообщают Reuters и CNBC со ссылкой на источники.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Космос В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл» Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Политика Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.

Общество «Новая газета» выиграла в ЕСПЧ дело против России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России.