Экономика
Overtime.lifeИз свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей
Стали известны окончательные траты на проведение в Екатеринбурге Универсиады. Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области. 33 миллиарда дадут федеральные власти, оставшиеся 12 – бизнес.
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Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023
Московский Комсомолец Екатеринбург03:23
Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн02:10
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Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии
Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон.
Ведомости 09:56
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.
РИА Новости 09:20
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Кино
Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»
Потоковый сервис Disney+ представил второй трейлер сериала «Мандалорец» из киновселенной «Звездных войн».
Культуромания 03:52
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Гаджеты
Google захотел купить производителя фитнес-браслетов Fitbit
Материнская компания Google - Alphabet Inc. - сделала предложение производителю фитнес-браслетов Fitbit о покупке этой компании, сообщают Reuters и CNBC со ссылкой на источники.
Интерфакс 06:04
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Гаджеты
Компания Oukitel представила смартфон Oukitel K13 Pro с аккумулятором на 11000 мАч
Компания Oukitel представила нового монстра автономности – Oukitel K13 Pro.
ITZine.ru 08:36
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Sportbox.RU вчера в 17:30
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Авто
Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex
Для Ford Flex преемника создавать не будут.
Tvoe-avto.com 07:57
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 12:52
Общество
Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России
Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Коммерсантъ 02:10
Общество
«Новая газета» выиграла в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России.
ТАСС 06:37
Армия и оружие
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
Военное обозрение вчера в 07:31
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия вчера в 04:43