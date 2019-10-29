Экономика

Overtime.lifeOvertime.lifeИз свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей

Стали известны окончательные траты на проведение в Екатеринбурге Универсиады. Всего на мероприятие будет выделено 85 миллиардов рублей, из которых 40 пойдут из бюджета Свердловской области. 33 миллиарда дадут федеральные власти, оставшиеся 12 – бизнес.
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КП - Екатеринбург02:46

На объекты к Универсиаде-2023 из свердловского бюджета выделят 40 миллиардов

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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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