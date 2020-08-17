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РБК
РБК

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) будет существенно сокращен. В начале 2020 г. разработчики предлагали до 2024 г. напрямую направить на него почти 90 млрд руб. бюджетных средств, теперь — 22,4 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Бюджет федерального проекта ИИ был существенно сокращен, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» решили сократить

ТАСС05:40
РБК

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

РБК04:45
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Коммерсантъ18:13
News.ru

СМИ: в РФ сократят финансирование проекта «Искусственный интеллект»

News.ru03:04
ИА Красная Весна

Минкомсвязь планирует сократить финансирование работ по ИИ

ИА Красная Весна02:40
РИА Новости

Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

РИА Новости01:57
Аргументы и Факты

Финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы - СМИ

Аргументы и Факты03:39

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
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Мишустин назвал безобразием проблемы с обустройством погранпереходов

Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели.
Интерфакс - Россия05:02

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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