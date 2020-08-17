Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) будет существенно сокращен. В начале 2020 г. разработчики предлагали до 2024 г. напрямую направить на него почти 90 млрд руб. бюджетных средств, теперь — 22,4 млрд руб.