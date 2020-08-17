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РБК
РБК

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) будет существенно сокращен. В начале 2020 г. разработчики предлагали до 2024 г. напрямую направить на него почти 90 млрд руб. бюджетных средств, теперь — 22,4 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Бюджет федерального проекта ИИ был существенно сокращен, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Минкомсвязь планирует сократить финансирование работ по ИИ

ИА Красная Весна02:40
РБК

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

РБК04:45
Аргументы и Факты

Финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы - СМИ

Аргументы и Факты03:39
News.ru

СМИ: в РФ сократят финансирование проекта «Искусственный интеллект»

News.ru03:04
ТАСС

«Ъ»: бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» решили сократить

ТАСС05:40
РИА Новости

Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

РИА Новости01:57
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Коммерсантъ18:13

Под Новосибирском начали второй этап испытаний вакцины от коронавируса

В наукограде Кольцово, расположенном под Новосибирском, начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, над созданием которой работали специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
MedikForum.ru07:26
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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В Воронеже в больнице умерла сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

«Большая ошибка Тихановской – мазать черной краской все 26 лет правления Лукашенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где она заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.
Взгляд.ру04:54

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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