Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят
Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) будет существенно сокращен. В начале 2020 г. разработчики предлагали до 2024 г. напрямую направить на него почти 90 млрд руб. бюджетных средств, теперь — 22,4 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Искусственно раздутый интеллект
Бюджет федерального проекта ИИ был существенно сокращен, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:13
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