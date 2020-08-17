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РБК
РБК

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) будет существенно сокращен. В начале 2020 г. разработчики предлагали до 2024 г. напрямую направить на него почти 90 млрд руб. бюджетных средств, теперь — 22,4 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Бюджет федерального проекта ИИ был существенно сокращен, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Минкомсвязь планирует сократить финансирование работ по ИИ

ИА Красная Весна02:40
Аргументы и Факты

Финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы - СМИ

Аргументы и Факты03:39
ФедералПресс

Проект «Искусственный интеллект» лишится миллиардов рублей

ФедералПресс03:39
News.ru

СМИ: в РФ сократят финансирование проекта «Искусственный интеллект»

News.ru03:04
РБК

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект» сократят

РБК04:45
РИА Новости

Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

РИА Новости01:57
Коммерсантъ

Искусственно раздутый интеллект

Коммерсантъ18:13

Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку

Ранее в пятницу рабочие предупредили, что объявят забастовку, если до понедельника власти не отпустят всех политзаключенных, не арестуют всех виновных в жестоких задержаниях, а в стране не будет объявлена дата проведения новых выборов с независимым ЦИК и наблюдателями, пишет tut.by.
Новые Известия03:50

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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