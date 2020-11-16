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Бюджет изымет у нефтяников 650 млрд рублей в 2021–2025 годах

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ИА Красная Весна
Крупнейшее за последние годы повышение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, принятое на фоне пандемии COVID-19, сократит совокупный денежный поток нефтяной отрасли на 650 млрд руб. в 2021–2025 годах, подсчитали аналитики Vygon Consulting.В источнике
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Коммерсантъ

Бюджет изымет у нефтяников 650 млрд рублей в 2021–2025 годах

Бюджет изымет у нефтяников 650 млрд рублей в 2021 – 2025 годах Крупнейшее за последние годы повышение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, принятое на фоне пандемии COVID-19, сократит совокупный денежный поток нефтяной отрасли на 650 млрд руб. в 2021 – 2025 годах, подсчитали аналитики Vygon Consulting.
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