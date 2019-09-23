Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым обсудили параметры бюджета с 2020 по 2022 годы. Об этом сообщается на официальном сайте российского президента.

Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым

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