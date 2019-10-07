Экономика

ИзвестияИзвестияБюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%. Для того чтобы частично возместить прошлогодние потери, перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей. В Министерстве транспорта поддерживают эту позицию, сказал "Известиям" представитель ведомства.
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Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
Известия17:01

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Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты

URA.Ru21:21

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

РБК21:19

«Известия»: авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

Коммерсантъ20:51

СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Life.ru21:03

«Известия»: авиакомпании в РФ попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

ТАСС18:59

Авиакомпании попросили 30 млрд руб для сдерживания цен на билеты

РЕН ТВ18:34

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Известия17:01
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