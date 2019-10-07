Экономика
ИзвестияБюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%. Для того чтобы частично возместить прошлогодние потери, перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей. В Министерстве транспорта поддерживают эту позицию, сказал "Известиям" представитель ведомства.
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с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты
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