Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.

с чего всё началось

По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%. Для того чтобы частично возместить прошлогодние потери, перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей. В Министерстве транспорта поддерживают эту позицию, сказал "Известиям" представитель ведомства.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.

Политика Путин побывал в тайге вместе с Шойгу Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.

Происшествия У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.

Происшествия В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Футбол Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком» Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.

Здоровье Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.