Экономика
ИзвестияБюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%. Для того чтобы частично возместить прошлогодние потери, перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей. В Министерстве транспорта поддерживают эту позицию, сказал "Известиям" представитель ведомства.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:21, Вашингтон
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет.
Lenta.ru 04 октября в 05:23
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 04:29
Общество
Программу «Орел и решка» сняли в Алтайском крае
Актриса и ведущая программы «Орел и решка» Мария Горбань в октябре побывала в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 23:00
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не считает свое отношение к людям высокомерным
Ведущая обнаружила, что немалое количество людей воспринимают её нежелание переходить на "ты" с незнакомым человеком или неприятие неуставных взаимоотношений с коллегами по работе как проявление высокомерия.
Территория новостей вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости 05 октября в 23:08
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru 05 октября в 09:00
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости вчера в 11:53
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru вчера в 14:34
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 05 октября в 01:55
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00
Гаджеты
Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.
CNews 04 октября в 07:19
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Политика
Замглавы Челябинска ушел в отставку
Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов написал заявление об отставке по собственному желанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:54
Происшествия
Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова 2 передачи
ProstoProSport вчера в 23:23
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Политика
Глава МВД Германии опасается нового миграционного кризиса в Европе
Немецкий министр опасается, что в Европе может снова начаться миграционный кризис, подобный тому, что случился в 2015 году.
Коммерсантъ вчера в 05:55