Экономика

ИзвестияИзвестияБюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%. Для того чтобы частично возместить прошлогодние потери, перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей. В Министерстве транспорта поддерживают эту позицию, сказал "Известиям" представитель ведомства.
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с чего всё началось

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты

URA.Ruвчера в 21:21

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Известиявчера в 17:01

СМИ: Авиакомпании России просят помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Life.ruвчера в 21:03

«Известия»: авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

Коммерсантъвчера в 20:51

«Известия»: авиакомпании в РФ попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

ТАССвчера в 18:59

Авиакомпании попросили 30 млрд руб. для сдерживания цен на билеты

РЕН ТВвчера в 18:34

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

РБКвчера в 21:19
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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