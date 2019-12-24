За 11 месяцев 2019 года бюджет получил более миллиарда рублей от самозанятых граждан, решивших воспользоваться соответствующим налоговым режимом. Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что совокупный доход этой категории населения составил по официальным данным 40,4 млрд.

Бюджет получил свыше 1 млрд от самозанятых за год

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