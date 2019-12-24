Экономика
Ruposters.ruБюджет получил свыше 1 млрд от самозанятых за год
За 11 месяцев 2019 года бюджет получил более миллиарда рублей от самозанятых граждан, решивших воспользоваться соответствующим налоговым режимом. Глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что совокупный доход этой категории населения составил по официальным данным 40,4 млрд.
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В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей
Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
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В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
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Ветераны «Спартака» провели традиционную предновогоднюю встречу
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Люди с большим опытом вождения автомобилей с продвинутой системой помощи водителю значительно чаще отвлекаются во время езды, чем те, кто только начал ей пользоваться.
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«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды
В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
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Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
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Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
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Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Хоккей
Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом
Спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Шубской посетили частную резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде, принадлежащую президенту США.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии
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Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
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Экономика
В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс
В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс. Этот проект привлёк как российских, так и иностранных инвесторов.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".