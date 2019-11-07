Экономика
РБКБюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»
Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Общество
Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире
Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
ТАСС Наука вчера в 10:56
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова.
REGNUM 13:49
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
РБК 18:08
Политика
Иран начал обогащение урана в Фордо
Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Коммерсантъ 16:28
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Армия и оружие
ПВО России и Египта в ходе учений прикроют аэродром под Каиром
Активная фаза совместных российско-египетских учений войск ПВО «Стрела дружбы — 2019» началась на территории Египта, сообщает 5 ноября пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 18:31
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
По мнению экспертов Центра исследования рака в Великобритании, слишком быстрое наступление насыщения во время еды может стать сигналом, что нужно провериться на рак печени.
Крестьянская жизнь 05:40
Наука
Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
Наука и жизнь 04 ноября в 23:08
Наука
Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей
Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Профиль вчера в 09:15
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 14:55
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия 04 ноября в 18:36
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Tkgorod.ru 02:46
Экономика
Укрупнение предприятий: в России сократилась занятость в малом бизнесе
Сокращение численности работников в сфере малого и среднего бизнеса, зафиксированное по состоянию на октябрь 2019 года, обусловлено укрупнением предприятий, передают 7 ноября «Известия» со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
REGNUM 19:15
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Киберспорт
Blizzard отказалась от изменений в сюжете Warcraft III: Reforged
Gmbox.ru 04 ноября в 01:45
Политика
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20