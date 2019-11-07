Экономика
РБКБюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»
Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
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Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
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Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
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Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Общество
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Газета.Ru 06:01
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Profinance.ru 05:45
Общество
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Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
Накануне Ольга поделилась радостной новостью. Она подтвердила слухи о второй беременности.
Телепрограмма 05:47
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика
Глава ФСБ заявил о подготовке боевиками ИГ экспансии в СНГ
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы СНГ заметили рост активности подразделений террористической организации "Исламское Государство" (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) в Афганистане.
Газета.Ru 05:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова
Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.
РБК 05:37
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 06:31
Наука
Физики оценили чувствительность клеток к быстрым и слабым колебаниям концентрации раздражителей
Долгое время исследователи считали, что отклик рецептора зависит только от средней концентрации вещества-раздражителя, однако недавно биологи выяснили, что в действительности клетки также чувствуют быстрые изменения концентрации во времени.
N+1 вчера в 06:28
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42
Театры
Активисты попытались сорвать спектакль в Театре на Малой Бронной
РЕН ТВ вчера в 14:31
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
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Политика
Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций
Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах
Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 02:15
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46