Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБюджет сэкономит на инфляции

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Правительство уже поверило в то, что в следующем году она составит 3% Главная новость последнего проекта федерального бюджета перед внесением его правительством в Госдуму — заложенный в него трехпроцентный прогноз инфляции на 2020 год: это предположение Минэкономики, расходящееся с оценкой Банка России, позволит правительству несколько сэкономить на обязательных расходах следующего года.
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