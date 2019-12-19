Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов. В оставшиеся до Нового года дни финансирование расходов будет проводиться в порядке приоритетности, пояснили в минфине.

Бюджета Украины не хватило на декабрь

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