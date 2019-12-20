Экономика
REGNUMБюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов. В оставшиеся до Нового года дни финансирование расходов будет проводиться в порядке приоритетности, пояснили в минфине.
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Политика
Москва и Киев достигли соглашения по транзиту газа
В Берлине прошли многочасовые переговоры, в которых участвовали предправления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, от Украины - Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Политика
Госдеп – за свободу вероисповеданий. РФ попала в один список с Узбекистаном
Россия включена Соединёнными Штатами в число «злостных нарушителей свободы вероисповеданий», сообщается 20 декабря в распространённом главой Госдепа Майком Помпео заявлении.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - посоветовал Куликов Вайнеру, который был представлен как американский эксперт.
Футбол
Фигу ответил на слухи о романе с Гвардиолой
Бывшая звезда «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу дал комментарий по поводу слухов о романтических отношениях с Хосепом Гвардиолой во время выступлений на «Камп Ноу».
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Хоккей
Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ
Наука
Старейшие в мире деревья найдены в США
В заброшенном карьере, расположенном около американского Каира (Нью-Йорк) международная группа ученых обнаружила самые древние в мире ископаемые останки леса.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Технологии
Apple объявила размер вознаграждений за взлом ее iPhone
Американская компания Apple озвучила сумму вознаграждения за взлом ее iPhone.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3500X с января поступит в Россию по официальным каналам
Источник изображения: ChipHell Изначально Ryzen 5 3500 должен был стать моделью для OEM-сегмента, и предлагаться только в составе готовых компьютеров HP Inc. Сперва он появился в Китае, а потом в OEM-исполнении добрался и до России.
Общество
В Волгограде установили памятник Сталину
Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Авто
Представлен седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
Национальный комитет Демпартии США призвал избегать RT и Sputnik
Национальный комитет Демократической партии США (DNC) выпустил на своём сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.