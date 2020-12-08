Глава «Сибура» объяснил сделку Шамалова с акциями компании за $100

В январе 2013 года стало известно, что уже пять бывших и действующих топ-менеджеров «Сибура» — Дюков, Конов, Карисалов и Михайлов, к которым добавился Кирилл Шамалов, увеличили доли в компании с 5 до 5,5%. А в июле того же года доля топ-менеджмента увеличилась до 17,5%. Пять топ-менеджеров нарастили свои пакеты, но у каждого было менее 5%. Совладельцами также стали еще 12 менеджеров.