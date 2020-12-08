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ТАСС
ТАСС

Бюджетная консолидация в 2021 году может затянуть восстановление экономики России

Переход к бюджетной консолидации (стратегия сокращения бюджетного дефицита) в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые сегодня прогнозируют экономические власти, говорится в аналитическом комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).В источнике
С чего всё началось
РБК

Экономисты назвали фактор торможения экономики России после кризиса

Экономисты Альфа-банка на прошлой неделе тоже указали, что планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году: прогноз банка — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%.
РБК00:00
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Московский Комсомолец

Названа причина торможения российской экономики после кризиса

Московский Комсомолец01:48
Национальная служба новостей

«Преступно и бесчеловечно!» Делягин осудил нежелание Мишустина делиться «заначкой»

Национальная служба новостей04:24
RT на русском

Аналитики назвали фактор торможения российской экономики после кризиса

RT на русском02:37
Forbes

Эксперты назвали главное препятствие для восстановления экономики после пандемии

Forbes02:04
ТАСС

Бюджетная консолидация в 2021 году может затянуть восстановление экономики России

ТАСС03:26
РБК

Тормоз экономики, будущее фонда Кудрина. Главные новости РБК

РБК00:16
Банки.ру

НКР: консолидация бюджета снижает шансы на быстрое восстановление экономики

Банки.рувчера в 06:57

Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношениям России и Германии нужна перезагрузка, а нарастание трансграничных угроз требует диалога между странами, а не нагнетания конфронтации.
News.ru07:01

Амстердам выразил несогласие с предложением России по налоговому соглашению

«Нидерланды выдвинули конструктивные предложения по сохранению налогового соглашения с тем, чтобы оно учитывало экономические реалии и в то же время предотвращало деятельность, которая не способствует развитию экономики, в соответствии с политикой страны по уклонению от налогообложения», — сообщили «РИА Новости» в нидерландском минфине.
Известия07:55

Си Цзиньпин и президент Непала увеличили высоту Эвереста

«Синьхуа» со ссылкой на участников исследований отмечает, что погрешность новых данных о высоте Эвереста, полученных путем сопоставления данных спутниковых систем GPS и Beidou, составляет плюс-минус 2 см. Ученые предполагают, что в будущем оценку придется вновь повысить, так как Эверест продолжает расти примерно на 4 мм в год благодаря движению тектонических плит.
РБК07:44

Глава «Сибура» объяснил сделку Шамалова с акциями компании за $100

В январе 2013 года стало известно, что уже пять бывших и действующих топ-менеджеров «Сибура» — Дюков, Конов, Карисалов и Михайлов, к которым добавился Кирилл Шамалов, увеличили доли в компании с 5 до 5,5%. А в июле того же года доля топ-менеджмента увеличилась до 17,5%. Пять топ-менеджеров нарастили свои пакеты, но у каждого было менее 5%. Совладельцами также стали еще 12 менеджеров.
РБК02:18

В России предупредили о рекордном росте цен на продовольствие в мире

Москва, 8 декабря 2020, 07:50 — REGNUM Рекордный рост цен на продукты питания может произойти в ближайшее время в мире, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
REGNUM23:50

Стычка пассажира с полицией на борту летящего в Москву самолета попала на видео

На кадрах размещенного в сети видео запечатлена стычка путешественника с представителями правоохранительных органов — видно, что нарушитель спорит с полицией и отталкивает от себя сотрудников, пытающихся вывести его из салона лайнера.
Lenta.ru07:32

В Ереване на акции протеста оппозиции начались задержания

Силовики начали задержания на акциях «гражданского неповиновения» оппозиции в центре Еревана, которые проходят под лозунгом отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна за подписание им соглашения с Азербайджаном по Карабаху, сообщает News.am.
Ведомости05:22