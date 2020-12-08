Бюджетная консолидация в 2021 году может затянуть восстановление экономики России
Переход к бюджетной консолидации (стратегия сокращения бюджетного дефицита) в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики с темпами роста ниже тех, которые сегодня прогнозируют экономические власти, говорится в аналитическом комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).В источнике
С чего всё началось
Экономисты назвали фактор торможения экономики России после кризиса
Экономисты Альфа-банка на прошлой неделе тоже указали, что планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году: прогноз банка — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%.
РБК00:00
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