Экономика
ДождьБюджетная многоходовочка. Зачем ЦБ продает Сбербанк государству
11 февраля стало известно о передаче контрольного пакета акций Сбербанка, принадлежащий Центробанку, российскому правительству. Это произойдет за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Reuters: нефтяники обеспокоены влиянием продажи акций Сбербанка на «рублевую бочку»
ТАСС14 февраля в 14:42
ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
Сам себе покупатель. Юлия Латынина: Зачем нужна операция по обналичиванию Сбербанка через ЦБ
Новая газета14 февраля в 06:46
Доцент Залюбовская назвала покупку Минфином акций Сбербанка интересной сделкой
Народные новости13 февраля в 19:31
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