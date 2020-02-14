Экономика

ДождьДождьБюджетная многоходовочка. Зачем ЦБ продает Сбербанк государству

11 февраля стало известно о передаче контрольного пакета акций Сбербанка, принадлежащий Центробанку, российскому правительству. Это произойдет за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка

News.ru14 февраля в 16:10

Reuters: нефтяники обеспокоены влиянием продажи акций Сбербанка на «рублевую бочку»

ТАСС14 февраля в 14:42

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ПРАЙМ14 февраля в 08:30

Сам себе покупатель. Юлия Латынина: Зачем нужна операция по обналичиванию Сбербанка через ЦБ

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Бюджетная многоходовочка. Зачем ЦБ продает Сбербанк государству

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Доцент Залюбовская назвала покупку Минфином акций Сбербанка интересной сделкой

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Сколько стоит Сбербанк? Силуанов раскрыл стоимость сделки

EAOmedia.ru13 февраля в 16:35
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Общество

Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 15 февраля в 03:32
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
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В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

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Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года.
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Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
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Autosport.com.ru 04:59
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Минздрав предложил расширить Национальный календарь прививок

Министерство здравоохранения России предлагает рассмотреть возможность включения вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме.
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В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
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В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
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Соболь и Албурова обязали выплатить метрополитену 311 тыс. рублей из-за митинга 3 августа

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В России из поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов

В обновленной структуре поликлиник состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть от численности жителей, которые прикреплены к медицинскому учреждению.
The Penza Post вчера в 06:21
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
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Общество

Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

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Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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В Fortnite добавили танец из клипа на песню «Never Gonna Give You Up»

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Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

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Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян

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