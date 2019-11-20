Экономика
News.ruБюджетная политика поддерживает рост российской экономики
Сдерживающая бюджетный рост экономики России бюджетная политика в настоящее время становится его поддержкой, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, в первом полугодии задержка в бюджетных расходах сдерживала рост экономики, а также вызвала более быстрое снижение инфляции.
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ГД одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФ06:18
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Экономика
Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию
Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
Авто
Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500
Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Общество
Очереди из водителей выстроились у наркодиспансеров по всей России
Минздрав России ужесточил правила получения медицинской справки для начала обучения вождению и для выдачи водительских прав.
Авто
Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Свежая утечка официальной брошюры новинки, опубликованная коллегами из Thekoreancarblog, исправляет этот «пробел».
Футбол
Определились все участники стыковых матчей Евро-2020
Одна из команд займет место в Пути С, три другие — в Пути А. Стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф из полуфинала и финала.
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Космос
Украина планирует построить город на Луне
В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Происшествия
Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Происшествия
В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Гаджеты
Эксперты провели игровые тесты процессора Athlon 3000G
Тесты проводили на такой конфигурации: «Трёхтысячный» располагает двумя ядрами и четырьмя потоками инструкций с тактовой частотой 3,5 ГГц.
Политика
Моралес вновь рассказал о желании вернуться в Боливию
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что для возвращения в страну ему необходимы гарантии безопасности от временного правительства, сообщает РИА Новости.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Наука
«Мы работаем по системе светофора»
Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.
Политика
Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Экономика
В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года
Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.