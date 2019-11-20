Экономика

News.ruNews.ruБюджетная политика поддерживает рост российской экономики

Сдерживающая бюджетный рост экономики России бюджетная политика в настоящее время становится его поддержкой, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, в первом полугодии задержка в бюджетных расходах сдерживала рост экономики, а также вызвала более быстрое снижение инфляции.
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Одна из команд займет место в Пути С, три другие — в Пути А. Стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф из полуфинала и финала.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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