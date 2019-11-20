Экономика
News.ruБюджетная политика поддерживает рост российской экономики
Сдерживающая бюджетный рост экономики России бюджетная политика в настоящее время становится его поддержкой, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, в первом полугодии задержка в бюджетных расходах сдерживала рост экономики, а также вызвала более быстрое снижение инфляции.
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Набиуллина заявила, что бюджетная политика начала поддерживать рост экономики России
ТАСС20 ноября в 05:18
ГД одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФ20 ноября в 06:18
Эльвира Набиуллина заявила о скромном росте экономики России
Общественное телевидение России20 ноября в 06:17
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