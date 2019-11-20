Экономика

News.ruNews.ruБюджетная политика поддерживает рост российской экономики

Сдерживающая бюджетный рост экономики России бюджетная политика в настоящее время становится его поддержкой, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, в первом полугодии задержка в бюджетных расходах сдерживала рост экономики, а также вызвала более быстрое снижение инфляции.
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Рубль «вошёл» в спокойный режим

REGNUMвчера в 07:48

Набиуллиной пригрозили тяжелым мировым кризисом

Московский Комсомолец20 ноября в 11:46

Набиуллина заявила, что бюджетная политика начала поддерживать рост экономики России

ТАСС20 ноября в 05:18

ГД одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ20 ноября в 06:18

Эльвира Набиуллина заявила о скромном росте экономики России

Общественное телевидение России20 ноября в 06:17

Набиуллина заявила о поддержке бюджетной политикой экономического роста

Известия20 ноября в 05:27

Бюджетная политика поддерживает рост российской экономики

News.ru20 ноября в 07:43
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Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Известия вчера в 20:35
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Общество

Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
7 канал Красноярск вчера в 21:59
Общество

Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
РБК 08:15
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Финансы

Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Коммерсантъ 07:41
Политика

Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Lenta.ru 09:44
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 09:01
Хоккей

Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу

Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Life.ru 03:25
Культура

Анна Пармас: если хочешь спасти фильм, бери на главную роль Михалкову

РИА Новости вчера в 05:00
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости вчера в 05:15
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Футбол

«Локомотив» и «Тамбов» определились с экипировкой на матч 17 тура

Bobsoccer 03:57
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК 05:11
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Армия и оружие

В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Комсомольская правда 04:14
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Московский Комсомолец 07:43
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

В пресс-службе мэрии пояснили, что причиной увольнения стал пост в социальных сетях с оскорбительными высказываниями в адрес жителей Петрозаводска, унижающими их честь и достоинство.
Инфорос вчера в 10:59
Армия и оружие

В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Здоровье

Медики назвали неуязвимую перед раком группу крови

Выяснилось, что у обладателей второй группой крови риск рака нивелируется с помощью здорового образа жизни, пишет MK.RU.
Газета Кемерова 20 ноября в 05:50
Политика

Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет

Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
NewInform 06:02
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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