Экономика
Урал-пресс-информБюджетникам добавят пять процентов к зарплате
Согласно прогнозам, в следующем году уровень инфляции предполагается около 3-4%. Он также заявил, что за последние 6 лет в бюджетной сфере виден рост зарплат.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Происшествия
Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья
RT на русском 08:12
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Экономика
Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам
Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 16:47
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Культура
Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»
В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Дни24 06:52
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд в TikTok
Южнокорейская музыкальная группа BTS из Сеула, сформированная в 2013 году и состоящая из семи человек, установила новый мировой рекорд в социальной сети TikTok.
REGNUM 08:26
Общество
Информацию о покупке Норвегией SSJ-100 опровергли
Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru 07:34
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM 06:37
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Футбол
«Арсенал» победил «Виторию», Пепе забил два гола со штрафного: кто он
Пепе закончил прошлый сезон в пятёрке лучших во Франции по обоим показателям: количеству обводок за 90 минут (2,7) и ударов за 90 минут (3,1). Отсюда такая высокая результативность, но не будем забывать и о девяти реализованных пенальти: всё-таки с игры у Пепе 13 голов и 11 голевых пасов в 38 матчах.
Чемпионат 08:00
Армия и оружие
Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии
Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики.
Вести.Ru вчера в 23:00
Финансы
Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года
Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года.
Газета.Ru 06:34
Кино
Названы актеры-претенденты на премию «Оскар»
RuNews24.ru вчера в 11:16
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове посадили за майнинг биткоинов
Ранее за майнинг криптовалюты на рабочем месте одного сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали на 450 тысяч рублей, а другого приговорили к четырём годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей.
Говорит Москва вчера в 11:22
Общество
В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»
Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:35
Общество
Названа дата возвращения Бутиной в Москву
Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября.
Life.ru вчера в 18:02