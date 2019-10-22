Экономика
Урал-пресс-информБюджетникам добавят пять процентов к зарплате
Согласно прогнозам, в следующем году уровень инфляции предполагается около 3-4%. Он также заявил, что за последние 6 лет в бюджетной сфере виден рост зарплат.
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Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 14:02
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Политика
Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
Россия рада, что Соединенные Штаты освободят россиянку Марию Бутину.
Известия 11:45
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
Теннис
Хачанов уступил в четвертьфинале турнира в Вене
Спорт-Экспресс 13:27
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 12:15
Транспорт
Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро
Минтранс прорабатывает вопрос об установке на станциях метрополитена в российских городах фандоматов, куда пассажиры смогут сдать пластиковую или алюминиевую тару и получить бонус на проезд, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 12:25
Футбол
Рубин — Урал 0:0
Спорт-Экспресс 14:24
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 05:34
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело 23 октября в 04:05
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru 23 октября в 23:33
Политика
Трамп: переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо
По словам политика, переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо.
Аргументы недели 13:19
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда 11:50
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело 06:33
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05