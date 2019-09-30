Общество

Мой БрянскМой БрянскЗарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%

Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс». Распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России зарплаты бюджетников будут расти, обгоняя инфляцию

ФедералПресс04:49

«Бунт» тружеников науки: в Татарии зреет скандал

REGNUMвчера в 21:39

Бюджетникам и военнослужащим повысят зарплаты с 1 октября

ИА ЯСИА29 сентября в 20:15

Плюс 4,3 процента

Российская газета30 сентября в 11:40

С 1 октября повысят зарплату работникам федеральных госорганов

Гарант30 сентября в 06:29

В России вырастут зарплаты и упадут налоги с 1 октября

Экономика сегодня30 сентября в 02:13

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Здоровье

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану из-за скандала в Самаре

Московский Комсомолец вчера в 13:35
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

Российские военные не испытывали в Сирии зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей", рассказали "Известиям" в Минобороны.
РИА Новости 07:26
Футбол

Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Политика

В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

Российская газета 09:54
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Футбол

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 19:01
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

REGNUM 16:52
Гаджеты

Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M

На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.
Live24 08:25
Культура

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Гаджеты

Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8

Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.
ITZine.ru 00:15
Шоу-бизнес

Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости 10:30
Волейбол

Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.
МК-Спорт 05:12
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва

Видео появилось в Instagram и стало вирусным. На кадрах неизвестная женщина перелезает через ограду вольера и пританцовывает передо львом.
Говорит Москва 08:09
Политика

Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 12:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 03:00
Политика

Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "протокольно-косметической историей" подписание отдельных писем о согласии с "формулой Штайнмайера" для каждого участника контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины.
Инфорос 08:55
Здоровье

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском вчера в 09:19
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

РБК 17:56
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Кино

Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в новой «Матрице»

REGNUM 08:55
Армия и оружие

Минобороны показало запуск ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Минобороны опубликовало в своем твиттере видео с учебно-боевым пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Профиль 30 сентября в 15:58
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Армия и оружие

В США заявили, что С-400 не лучше «Пэтриотов»

Военное обозрение 10:41
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Футбол

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

ТАСС вчера в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное