Общество
REGNUMБюджетникам начинают индексировать зарплаты
Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%. Напомним, в марте 2019 г. соответствующее постановление было подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым: увеличить с 1 октября 2019 г. на 4,3% зарплату «работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений».
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
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СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
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