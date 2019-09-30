Общество
REGNUMБюджетникам начинают индексировать зарплаты
Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%. Напомним, в марте 2019 г. соответствующее постановление было подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым: увеличить с 1 октября 2019 г. на 4,3% зарплату «работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений».
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Общество
Уволенная на Урале из-за старых фотографий тренер пошла в суд
В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав.
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
Sport24.ru 19:11
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Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 07:09
Политика
Названы причины отставки главы ФСИН
Геннадий Корниенко был назначен на должность директора ФСИН в 2012 году указом президента России.
Толк 01:18
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
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Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
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Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК 19:59
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 01:55
Футбол
«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ
Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:20
Хоккей
Орлов вслед за Овечкиным забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провел 82 матча, набрав 29 очков (3 + 26).
Чемпионат 21:59
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Космос
Самарские ученые в микроволновке изготовили кирпичи для лунной станции
Прочность кирпичей из имитатора лунного грунта намного выше прочности глиняного кирпича, а плотность готового реголитового блока приближается к плотности базальта. пресс-служба Самарского политеха Ранее кирпичи в лунных условиях изготавливали при помощи солнечных лучей.
Самарская газета 09:13
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Политика
В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.
Дождь 04:31
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru 10:53
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в Москве
Мероприятие проходит на основной сцене театра «Ленком», который расположен по адресу ул. Малая Дмитровка, 6. В 14:00 участники церемонии отправятся на Новодевичье кладбище, где будет похоронен Захаров.
iReactor вчера в 03:15
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru 22:15
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16