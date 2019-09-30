С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Зарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Общество Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.

Политика Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Шоу-бизнес Леди Гага удивила своих поклонников названием нового альбома Американская певица и актриса Леди Гага заявила, что свой новый альбом она назовет в честь другой известной исполнительницы - ADELE.

Политика Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера» Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.

Здоровье Жительницы Подмосковья смогут попасть на консультацию врача без направления и записи Для жительниц Подмосковья Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) проводит акцию «Зеленый коридор».

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Авто В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.

Технологии Омских пенсионеров бесплатно обучат мобильным технологиям Компания МТС запустила бесплатную онлайн-платформу Gramota.mts.ru, посвященную образованию людей старшего поколения.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Футбол Месси: «Я устал, не хватает игрового ритма» Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Гаджеты Билайн предложил ростовчанам обменять старый смартфон на новый iPhone Билайн предоставил ростовчанам возможность обменять устаревший смартфон на новые модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max из новой профессиональной линейки iPhone Pro в рамках Trade-in от 99 рублей в месяц в кредит сроком на 2 года, в зависимости от выбранной модели.

Здоровье Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.

Политика Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.

Здоровье В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.

Армия и оружие На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.

Политика Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.