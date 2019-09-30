Общество

Вести ФМВести ФМЗарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России зарплаты бюджетников будут расти, обгоняя инфляцию

ФедералПресс04:49

«Бунт» тружеников науки: в Татарии зреет скандал

REGNUMвчера в 21:39

Бюджетникам и военнослужащим повысят зарплаты с 1 октября

ИА ЯСИА29 сентября в 20:15

Плюс 4,3 процента

Российская газета30 сентября в 11:40

С 1 октября повысят зарплату работникам федеральных госорганов

Гарант30 сентября в 06:29

В России вырастут зарплаты и упадут налоги с 1 октября

Экономика сегодня30 сентября в 02:13

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru 22:19
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Общество

Детские онкологи НМИЦ имени Блохина подали заявления об увольнении

Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина подали в администрацию онкоцентра заявления об увольнении.
Новая газета вчера в 05:14
Политика

В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

Российская газета 09:54
Политика

Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.
iReactor 08:34
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Леди Гага удивила своих поклонников названием нового альбома

Американская певица и актриса Леди Гага заявила, что свой новый альбом она назовет в честь другой известной исполнительницы - ADELE.
Экономика сегодня 23:18
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Политика

Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК 19:59
Здоровье

Жительницы Подмосковья смогут попасть на консультацию врача без направления и записи

Для жительниц Подмосковья Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) проводит акцию «Зеленый коридор».
ИА Московский регион 30 сентября в 06:50
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Происшествия

В Москве женщина умерла после пластики груди

Московский Комсомолец 05:53
Культура

Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

LentaChel.ru 10:54
Авто

В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4

Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.
Ugpressa.ru вчера в 16:56
Технологии

Омских пенсионеров бесплатно обучат мобильным технологиям

Компания МТС запустила бесплатную онлайн-платформу Gramota.mts.ru, посвященную образованию людей старшего поколения.
РИА СуперОмск 06:27
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол

Месси: «Я устал, не хватает игрового ритма»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
Sport24.ru 19:11
Гаджеты

Билайн предложил ростовчанам обменять старый смартфон на новый iPhone

Билайн предоставил ростовчанам возможность обменять устаревший смартфон на новые модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max из новой профессиональной линейки iPhone Pro в рамках Trade-in от 99 рублей в месяц в кредит сроком на 2 года, в зависимости от выбранной модели.
Donnews.ru вчера в 07:17
Здоровье

Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru 09:52
Экономика

Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях

Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец вчера в 12:09
Политика

Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
Life.ru 08:42
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим к ноябрю будут готовы укрытия для вертолетов

Сборные металлические укрытия для размещения вертолетов ВС РФ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к ноябрю.
Российская газета 22:31
Политика

Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.
Политика Сегодня 21:06
Общество

Сахалинские учителя получили премии и гранты

Сахалин.Инфо 23:12
Космос

Американцы испытали водно-плазменный двигатель

Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument 30 сентября в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное