Доходы бюджетников проиндексируют на уровень прошлогодней инфляции в стране – 3,8 процента. Повышение заработных плат коснется государственных служащих. На это же значение проиндексируют зарплаты муниципальных работников.

Бюджетникам повысят зарплату в 2020 году

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