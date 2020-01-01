Экономика

Бугульминская газетаБугульминская газетаБюджетникам повысят зарплату в 2020 году

Доходы бюджетников проиндексируют на уровень прошлогодней инфляции в стране – 3,8 процента. Повышение заработных плат коснется государственных служащих. На это же значение проиндексируют зарплаты муниципальных работников.
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Бюджетникам повысят зарплату в 2020 году

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