Экономика
Бугульминская газетаБюджетникам повысят зарплату в 2020 году
Доходы бюджетников проиндексируют на уровень прошлогодней инфляции в стране – 3,8 процента. Повышение заработных плат коснется государственных служащих. На это же значение проиндексируют зарплаты муниципальных работников.
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Зарплаты всех категорий работников бюджетной сферы края проиндексируют
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 05:05
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Кино
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В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
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Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
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Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Транспорт
Сахалин попросил у правительства РФ помощи в строительстве ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко попросил правительство РФ профинансировать строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска за счет средств федерального бюджета, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Экономика
Послание Путина тете Клаве не поможет
По данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние отечественных долларовых миллиардеров выросло на $51 млрд, и сегодня Россия, 11-я экономика мира, занимает пятое место на планете по числу сверхбогачей.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Хоккей
«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ
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Автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан для допроса
Автор видео, снявший и опубликовавший видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Кино
Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Наука
Стало известно время и место появления современного герпеса
Генетики из Италии узнали родину и время появления двух главных разновидностей герпеса.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Экономика
В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему
В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему.
Общество
РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус»
РЖД планирует закупить 15 тысяч компьютеров с процессором «Эльбрус» и операционной системой российского производства.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Политика
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Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Общество
На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль
На Филиппинах началось извержение местного вулкана Тааль.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3
Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.