Общество
РИАМОБюджетникам в России проиндексировали зарплату
Со вторника в России выросла на 4,3% заработная плата федеральных бюджетников, которые не охвачены «майскими указами» президента, сообщает «Российская газета». Индексация коснулась сотрудников всех видов федеральных учреждений (казенных, бюджетных и автономных).
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
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Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
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Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости 30 сентября в 07:11
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
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Газета.Ru 09:52
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
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Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы Стоит отметить, что на мероприятии Регина Тодоренко появилась без своего мужа Влада Топалова.
Вокруг ТВ 07:10
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Путин пожурил журналиста за искажение смысла своих слов
Президент России Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот исказил смыл его слов.
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На Россию надвигается ураган «Мортимер»
Национальная служба новостей вчера в 12:15
Происшествия
Следствие попросило арестовать замгендиректора «Аэрофлота»
Следственный комитет попросил арестовать замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, сообщили в Басманном суде Москвы в среду, 2 октября.
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Скончался грузинский композитор Гия Канчели
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Бывшего главу украинского правительства Яценюка рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров нынешнего премьера Гончарука.
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В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
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Газета.Ru 10:16
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Путин оценил выступление Греты Тунберг
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Газета.Ru 08:59
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Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
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«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45