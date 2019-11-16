Экономика

Lenta.ruLenta.ruБюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ доступен в думской базе данных. В случае принятия изменения коснутся врачей, учителей и работников культуры.
Читать в источнике
Комментировать111
с чего всё началось
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект
, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Коммерсантъвчера в 22:11

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников

РБКвчера в 23:22

В Госдуму внесли законопроект о нижней границе зарплаты бюджетников

Life.ruвчера в 15:42

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

Вести.Ruвчера в 17:55

Депутаты обсудят повышение минимальной планки зарплат бюджетников

ФедералПрессвчера в 15:51

Депутаты предложили поднять бюджетникам зарплаты в регионах

URA.Ruвчера в 15:51

В Госдуму внесен законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Коммерсантъвчера в 22:11

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

РИА Новостивчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Евро-футбол.ру вчера в 14:00
Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

РБК 00:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 млн рублей

Концерт Аллы Пугачевой в белорусской столице посетили 15 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Происшествия

Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 22:30
Общество

Bloomberg: Билл Гейтс вновь стал самым богатым человеком в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.
РИА Новости 01:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

На днях телеведущий признался, у него появилась возлюбленная, а познакомили их собственные дети.
Территория новостей 14 ноября в 12:12
Футбол

Сборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы

Как ранее писал News.ru, сборная Португалии в группе B одержала победу над Литвой в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 6:0.
News.ru вчера в 14:58
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
News.ru вчера в 09:04
Политика

На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке

Украинские ученые и представители общественных организаций выступили против обучения в вузах иностранцев на русском языке.
Известия вчера в 19:30
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров за последнее время преобразился - сбросил лишний вес.
Вечерний курьер вчера в 03:35
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 ради Patriot

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot.
Московский Комсомолец 14 ноября в 10:30
Политика

Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Наука

Выявлена генетическая основа сна

Американские ученые выявили генетическую основу сна с помощью рыб данио-рерио.
МИР 24 вчера в 17:32
Общество

Галкин высказался об отмене своих концертов

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Lenta.ru 01:03
Происшествия

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Известия вчера в 10:13
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета вчера в 05:28
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Российская газета вчера в 23:10
Происшествия

Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области 13 ноября по подозрению в разглашении гостайны был арестован начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев.
Коммерсантъ 13 ноября в 14:36
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Политика

Трампа обвинили в угрозах экс-послу США на Украине

Возмущение Пелоси вызвало заявление Трампа в адрес экс-посла США на Украине Мари Йованович.
Взгляд.ру вчера в 19:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное