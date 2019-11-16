с чего всё началось

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ доступен в думской базе данных. В случае принятия изменения коснутся врачей, учителей и работников культуры.

Футбол Сборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы Как ранее писал News.ru, сборная Португалии в группе B одержала победу над Литвой в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 6:0.

Спорт Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.

Политика Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 ради Patriot Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 в пользу американских Patriot.

Политика Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.

Наука Выявлена генетическая основа сна Американские ученые выявили генетическую основу сна с помощью рыб данио-рерио.

Общество Галкин высказался об отмене своих концертов Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.