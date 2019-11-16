Экономика
Lenta.ruБюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ доступен в думской базе данных. В случае принятия изменения коснутся врачей, учителей и работников культуры.
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с чего всё началось
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума.Коммерсантъвчера в 22:11
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