Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаБюджетники и военнослужащие получат прибавку к зарплате с 1 октября

Зарплата работников бюджетной сферы с 1 октября будет увеличена на 4,3%. На столько же будут увеличены и оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
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Бюджетники и военные получат прибавку к зарплате 1 октября

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Sibnet Новостивчера в 20:44

Зарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

ФАНвчера в 18:34

Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября

ТАССвчера в 17:13
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:23, Вашингтон
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В Сенате США призвали расследовать связи Клинтон и Байдена с Киевом

Американские сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон призвали генпрокурора США Уильяма Барра расследовать связи бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Украиной.
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Стала известна дата свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Поводом для повторного торжества стала победа Джигурды в суде.
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Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
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«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика

Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
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Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

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Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Экономика

Власти отказались от строительства ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Правительство отказалось от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, в числе которых GE и Siemens, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Авто

Автопарк нижегородской транспортной компании «ИТЕКО» превысил две тысячи единиц

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Общество

В России начали продавать книги по паспорту

В России 1 октября выступил в силу новый закон: теперь контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут требовать у посетителей паспорт.
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Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
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Лазарев назвал причины конфликта с Топаловым

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он пел в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
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Премьер Украины: железная дорога в стране почти уничтожена

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил мнение, что железная дорога в стране за предыдущие годы практически уничтожена и возложил ответственность за это на некомпетентных управленцев и коррупционеров.
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Минтруд направил в правительство доклад о сокращении рабочей недели

Минтруд подготовил и направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.
BFM.ru 04:32
Путешествия

Чемодан еды попытались украсть российские туристы из турецкого отеля

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Общество

В ЛНР и ДНР началась первая перепись населения

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках во вторник, 1 октября началась первая перепись населения.
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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

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В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне

Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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