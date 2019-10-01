Общество
Парламентская газетаБюджетники и военнослужащие получат прибавку к зарплате с 1 октября
Зарплата работников бюджетной сферы с 1 октября будет увеличена на 4,3%. На столько же будут увеличены и оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
Труд вчера в 08:17
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
РБК 02:00
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Гаджеты
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iXBT.com 04:29
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
РИА Новости 04:09
Политика
Зеленский встретился с Томом Крузом
Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Футбол
Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»
Стали известны детали возможного трудового соглашения между московским «Спартаком» и немецким специалистом Доменико Тедеско, информирует ФАН.
Евро-футбол.ру 03:22
Экономика
«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд
В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Финансы
Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Футбол
Дом игрока «Атлетико» в Испании обворовали перед матчем с «Локомотивом»
Злоумышленники проникли в дом полузащитника мадридского "Атлетико" Томаса Парти в Испании перед матчем футбольной Лиги чемпионов против московского "Локомотива", сообщает cope.es.
РИА Новости 04:20
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество
Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон
В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
Политика
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru вчера в 13:03
Происшествия
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Финансы
Ипотечные ставки в России в августе опустились ниже 10%
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в августе 2019 года опустилась ниже 10% впервые с января, составив 9,9%, следует из сообщения ЦБ.
РИА Новости вчера в 09:09
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU вчера в 03:18
Политика
Госсовет Крыма разделил полномочия главы республики и Совмина
Накануне Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года.
ТАСС 03:53