Зарплата работников бюджетной сферы с 1 октября будет увеличена на 4,3%. На столько же будут увеличены и оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Бюджетники и военнослужащие получат прибавку к зарплате с 1 октября

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