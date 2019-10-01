Общество
Парламентская газетаБюджетники и военнослужащие получат прибавку к зарплате с 1 октября
Зарплата работников бюджетной сферы с 1 октября будет увеличена на 4,3%. На столько же будут увеличены и оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
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В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
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Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
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Life.ru вчера в 11:28
Футбол
Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
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В Сирии испытали российскую С-500
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Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
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Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
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СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
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Московский Комсомолец 03:59
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru 20:25
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Локомотив — Атлетико 0:2
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Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
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Primpress.ru вчера в 23:36
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости 20:22
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
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Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
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Армия и оружие
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета 19:26
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
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От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
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На каких телефонах WhatsApp станет недоступен
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Челнинские известия 06:18
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Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
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Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
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Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
Московский Комсомолец 23:03
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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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