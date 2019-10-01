Общество

Народные новостиНародные новостиБюджетники и военные получат прибавку к зарплате 1 октября

Нормативные акты, определяющие прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%, начинают действовать в России 1 октября. Оклады будут увеличены по должностям и званиям военнослужащих, работников МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы.
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У военных и бюджетников вырастут зарплаты с 1 октября

АБН02:06

Зарплаты бюджетникам и военным повышают в России с 1 октября

Якутия 24вчера в 19:21

Кому повысят зарплату с 1 октября

Парламентская газета02:44

Бюджетники и военные получат прибавку к зарплате 1 октября

Народные новостивчера в 22:09

Военным и чиновникам повысят зарплаты

Sibnet Новостивчера в 20:44

С 1 октября повысили зарплату. Как получить прибавку и не остаться без работы

Life.ru00:45

Зарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября

ФАНвчера в 18:34
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:12, Вашингтон
Здоровье

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Общество

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Происшествия

Сотрудник СК умер в реанимации после нападения в Москве

Ранее в Москве у проходной здания СКР в Техническом переулке мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудника ведомства.
Газета.Ru 07:41
Авто

Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья

Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Политика

Кремль прокомментировал вопрос размещения военной базы в Белоруссии

В сентябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров указал, что отказ Минска разместить российскую военную базу на территории Белоруссии – это «действительно неприятный эпизод».
Взгляд.ру 05:02
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Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 11:57
Армия и оружие

Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции

Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Шоу-бизнес

Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Политика

Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР

Росбалт 29 сентября в 13:44
Здоровье

Россиянам перестало нравиться качество медпомощи

Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02
Происшествия

Репортера RTHK ранили во время протестов в Гонконге

Журналиста отдела информации на английском языке телерадиокорпорации RTHK ранили в глаз во время того, как он вел репортаж в Гонконге.
РИА Новости 07:26
Здоровье

Названы предвестники сердечного приступа у женщин

Британский фонд здоровья (BHF) перечислил признаки, по которым можно определить приближение сердечного приступа у женщин, сообщает РЕН ТВ.
Национальная служба новостей 04:46
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Газета.Ru 07:42
Спорт

Михаил Акименко: «Постараюсь огорчить эмира Катара»

Матч ТВ 12:32
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Авто

Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Политика

Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского

Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.
РБК 17:14
Авто

Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня вчера в 06:27
Армия и оружие

В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
RT на русском 19:11
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР

Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединенных Штатов незамедлительно покинуть оккупируемую территорию САР.
iReactor 03:37
Здоровье

Врачи приняли смертельно опасное заболевание за аллергию на орехи

В американском штате Колорадо врачи перепутали синдром токсического шока у девятилетней пациентки с аллергией на орехи.
Lenta.ru 19:35
Единоборства

Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.
Газета.Ru 12:13
Происшествия

Появилось видео с обрушением моста на Тайване

Опубликовано видео обрушения арочного моста в тайваньском уезде Илань. Кадрами поделился сингапурский телеканал Channel NewsAsia.
iReactor 19:31
Футбол

Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет

Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит.
Gazeta.SPb 11:31
Политика

Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России

Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru 19:53
Экономика

Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
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