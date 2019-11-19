Футбол

ГТРК СамараГТРК СамараБюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет урезано

О финансировании «Крыльев Советов» в 2020 году в интервью изданию "Известия" рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. По его словам, сейчас бюджет футбольного клуба на 2/3 обеспечивается за счет региона, а на 1/3 – на средства спонсоров.
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с чего всё началось

Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

Как заявил «Известиям» заместитель главы региона и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов, общий бюджет клуба на будущий календарный год не претерпит существенных изменений. Его расходная часть будет, как и прежде, 1,6 млрд рублей.
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Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

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