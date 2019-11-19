Футбол
ГТРК СамараБюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет урезано
О финансировании «Крыльев Советов» в 2020 году в интервью изданию "Известия" рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. По его словам, сейчас бюджет футбольного клуба на 2/3 обеспечивается за счет региона, а на 1/3 – на средства спонсоров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как заявил «Известиям» заместитель главы региона и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов, общий бюджет клуба на будущий календарный год не претерпит существенных изменений. Его расходная часть будет, как и прежде, 1,6 млрд рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Гаджеты
AMD в Южной Корее обогнала Intel по продажам процессоров
По данным немецкого интернет-магазина MindFactory, в октябре 78% покупателей остановили свой выбор на процессорах AMD, а чип от Intel в октябре приобрели только 22% клиентов.
Путешествия
В России начали организованную продажу туров в Сирию
В регионе побывало около 50 человек. Они прилетают в Бейрут, оттуда до Сирии добираются автомобильным транспортом.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Адвокат заявил о попытке суицида историка Соколова
Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями, сообщил адвокат историка Александр Почуев.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Политика
Брюссель порекомендовал Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия посоветовала Украине с 2020 года приобретать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Экономика
Morgan Stanley: в 2020 году американские активы окажутся в аутсайдерах
Рынок акций и облигаций США продемонстрирует в следующем году слабую динамику относительно активов других стран, прогнозирует Morgan Stanley.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Армия и оружие
НАТО признает космос сферой военной деятельности
Страны - члены НАТО на заседании на уровне глав МИД 20 ноября признают космос как одну из сфер военной деятельности альянса, но не станут размещать там оружие.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына
18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Политика
МИД Беларуси прокомментировал оценки выборов миссией ОБСЕ
В МИД выразили сожаление в связи с тем, что "миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов".
Здоровье
В Смоленске зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Что касается города Смоленска, то уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ совокупного населения был ниже порогового уровня на 30,6%.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Общество
Густые туманы в Москве рассеются после прихода холодов
Густые туманы и дымки в столице начнут рассеиваться в среду, когда в Москве похолодает.
Общество
Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку
Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.