Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.

Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

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