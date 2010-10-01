Футбол
Soccer.ruБюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году
Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.
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Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
Общество
Фото: В Петербурге простились с Людмилой Вербицкой
В среду, 27 ноября, в здании Двенадцати коллегий (Санкт-Петербург) прошла гражданская панихида-прощание с президентом СПбГУ и деканом филологического факультета СПбГУ Людмилой Вербицкой.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Наука
В России разработают водородные зарядные устройства
Ученые Центра компетенций НТИ "Новые и портативные источники энергии" на базе Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН, Черноголовка) разрабатывают зарядные устройства на основе водорода, которые смогут обеспечивать участников многодневных экспедиций в Арктику энергией в течение нескольких месяцев, сообщает агентство ТАСС.
Политика
Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже
В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Общество
Иванов связал запуск трассы М-11 с решением одной из бед России
Запуск новой платной трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург свидетельствует о том, что страна научилась бороться с одной из двух своих бед, заявил представитель президента России по экологии и транспорту Сергей Иванов.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Общество
Дурова вызвали в суд по делу против Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров выступит в американском суде с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой
Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Политика
Пушков жестко ответил на призыв четырех стран к России из-за Украины
Сенатор Алексей Пушков назвал «выпадом авангарда» призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Общество
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Фигуристка Елизавета Туктамышева, являющаяся чемпионкой мира 2015 года, сумела выполнить во время тренировки четвертной тулуп.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Киберспорт
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Интернет
Найден способ взломать сообщения пользователей Android
Тысячи приложений для Android оказались подвержены атаке из-за уязвимости, с помощью которой можно выкрасть сообщения жертвы и файлы.
Транспорт
Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург
Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.