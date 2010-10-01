Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.

Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

Политика РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.

Здоровье Трансплантолог Каабак не сможет прооперировать близнецов в НЦЗД Врач-трансплантолог Михаил Каабак не сможет проводить лечение детей на базе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января.

Политика В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Шоу-бизнес Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.

Общество Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.

Общество ВЦИОМ: россияне не хотят эмигрировать Стоит отметить, что совсем недавно другая крупная исследовательская организация, «Левада-центр», опубликовала результаты собственного опроса, согласно которым об эмиграции задумывается весьма значительная часть населения России и большая часть молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.