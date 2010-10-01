Футбол
Soccer.ruБюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году
Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика
РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Здоровье
Трансплантолог Каабак не сможет прооперировать близнецов в НЦЗД
Врач-трансплантолог Михаил Каабак не сможет проводить лечение детей на базе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Шоу-бизнес
Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой
Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.
Авто
В России появился обновлённый кроссовер Toyota C-HR
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Культура
В четверг выйдет в прокат мультфильм «Холодное сердце 2»
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы
Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Общество
ВЦИОМ: россияне не хотят эмигрировать
Стоит отметить, что совсем недавно другая крупная исследовательская организация, «Левада-центр», опубликовала результаты собственного опроса, согласно которым об эмиграции задумывается весьма значительная часть населения России и большая часть молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Кино
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Энергетика
Цену на газ для населения Украины снизят в I квартале 2020 года
Сегодня глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что стоимость газа для украинского населения в I квартале 2020 года снизится на 7%.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Происшествия
Под Астраханью столкнулись электричка и автобус
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в 8:15 на пульт дежурного поступил вызов о столкновении в Красноярском районе области электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.