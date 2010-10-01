Футбол

Soccer.ruSoccer.ruБюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.
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Самарская область сократит финансирование ФК «Крылья Советов»

Интерфакс-Спорт08:26

Бюджетное финансирование самарских «Крыльев Советов» сократят в 2020 году

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Финансирование «Крыльев» из областного бюджета сократят в 2020 году

Sports.ru09:30

Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов»

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Со следующего года бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится

Советский спорт09:16

Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов»

Sportbox.RU09:37

Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году

Soccer.ru08:56
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:28, Ашберн
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