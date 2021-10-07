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Бюджетные траты на выборы президента в 2024 году возрастут до ₽33 млрд

В прошлом году правительство уже зарезервировало на эти цели 19,8 млрд руб. Таким образом, общие расходы на выборы главы государства превысят 33 млрд руб. Выборы могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении.В источнике

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Бюджетные траты на выборы президента в 2024 году возрастут до ₽33 млрд
Дополнительные бюджетные ассигнования связаны с расходами на подготовку и проведение выборов президента, которые планово должны пройти в 2024 году. В прошлом году правительство уже зарезервировало на эти цели 19,8 млрд руб.
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