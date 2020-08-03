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В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.В источнике
С чего всё началось
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ18:13
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На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей
Петербургский дневник01:10