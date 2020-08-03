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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: на ВСМ Москва - Петербург могут дополнительно выделить почти 250 млрд рублей

ТАСС03:02
78.ru

На строительство ВСМ Москва — Петербург планируют выделить ещё 250 млрд рублей

78.ru02:05
Коммерсантъ

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ18:13
Петербургский дневник

На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей

Петербургский дневник01:10
АБН

На строительство ВСМ Петербург-Москва могут выделить еще 250 млрд рублей

АБН00:43
Эхо Москвы

Власти планируют увеличить прямые траты на высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом

Эхо Москвы22:05
Piter.tv

На строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей

Piter.tv01:33
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«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита

Встреча в Торонто завершилась со счетом 3:2 в пользу "Тампы", в составе которой российский форвард Никита Кучеров забил (13-я минута) и стал автором победного буллита, также отличился Митчелл Стивенс (28).
РИА Новости00:53

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи

«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День02:28
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Александр Репин выбыл из гонки за пост губернатора Пермского края

Согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107).
Chaikovskie.ruвчера в 03:21
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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