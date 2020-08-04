с чего всё началось

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Общество Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО. 193

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 103

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика «Пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков. 11

Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 241

Происшествия В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 3

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 338

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца. 1

Технологии Dishonored и Prey: на консолях вышел сборник игр от Arkane Studios Лион, Франция, 4 августа 2020, 13:27 — REGNUM На консолях PS4 и Xbox One состоялся релиз сборника игр от студии Arkane.

Армия и оружие Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. 370

Здоровье Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.

Политика Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу. 693

Экономика Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей. 641

Общество Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.

Политика Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.