Экономика
КоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
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с чего всё началось
Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.Коммерсантъвчера в 18:13
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На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей
Петербургский дневник01:10
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Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет вчера в 04:14
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика
«Пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost 06:10
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Происшествия
В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Российская газета 06:14
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс 00:55
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.
Piter.tv вчера в 04:00
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Технологии
Dishonored и Prey: на консолях вышел сборник игр от Arkane Studios
Лион, Франция, 4 августа 2020, 13:27 — REGNUM На консолях PS4 и Xbox One состоялся релиз сборника игр от студии Arkane.
REGNUM 06:27
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Футбол
ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей
По информации издания «Коммерсантъ», за два года, на которые рассчитан контракт, «армейцы» получат более 1 млрд рублей (более € 11,5 млн).
Чемпионат 03:06
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
News.ru 03:11
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Общество
Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам
Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Политика
В МИД РФ назвали существенными разногласия с США по космосу
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными.
Вестник Кавказа 06:23
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Политика
Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции
В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
Rusvesna.su 05:57
Космос
Астрономы впервые запечатлели крупным планом «космическую бабочку»
Впервые космический объект обнаружил британский астроном Джон Гершель в первой половине 19 века, но до недавнего момента туманность никто не видел в настолько высоком разрешении.
Дни24 02:45