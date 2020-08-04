Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
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с чего всё началось

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

На строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей

Piter.tv01:33

«Ъ»: на ВСМ Москва - Петербург могут дополнительно выделить почти 250 млрд рублей

ТАСС03:02

На строительство ВСМ Москва — Петербург планируют выделить ещё 250 млрд рублей

78.ru02:05

Высокоскоростной магистрали Москва — Петербург добавят еще 250 млрд из бюджета

Фонтанка.Ру05:57

На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей

Петербургский дневник01:10

На строительство ВСМ Петербург-Москва могут выделить еще 250 млрд рублей

АБН00:43

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъвчера в 18:13
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Происшествия

Грозивший распространить компромат блогер был избит и попал в больницу

Lenta.ru 06:14
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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет вчера в 04:14
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Армия и оружие

Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар

Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик Арсений из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost 06:10
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Происшествия

В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Российская газета 06:14
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Кино

Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
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Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Авто

ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца

Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.
Piter.tv вчера в 04:00
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Технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
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Технологии

Dishonored и Prey: на консолях вышел сборник игр от Arkane Studios

Лион, Франция, 4 августа 2020, 13:27 — REGNUM На консолях PS4 и Xbox One состоялся релиз сборника игр от студии Arkane.
REGNUM 06:27
Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Футбол

ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей

По информации издания «Коммерсантъ», за два года, на которые рассчитан контракт, «армейцы» получат более 1 млрд рублей (более € 11,5 млн).
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Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
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Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют

Например, пояснила врач, многие люди привыкли утолять жажду покупными соками, квасом, газировкой, полагая, что напитки никак не могут повлиять на вес.
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Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ

Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
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Армия и оружие

Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
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Общество

Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам

Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
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Политика

В МИД РФ назвали существенными разногласия с США по космосу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными.
Вестник Кавказа 06:23
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Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции

В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
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Космос

Астрономы впервые запечатлели крупным планом «космическую бабочку»

Впервые космический объект обнаружил британский астроном Джон Гершель в первой половине 19 века, но до недавнего момента туманность никто не видел в настолько высоком разрешении.
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