Экономика
КоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
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Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.Коммерсантъвчера в 18:13
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На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей
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