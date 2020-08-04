с чего всё началось

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

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