с чего всё началось

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Общество Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". 602

Политика Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси "В Беларуси и за рубежом открылись все участки для голосования, за исключением 231, которые образованы в стационарных учреждениях здравоохранения и будут работать в основной день выборов - 9 августа", - пояснили в ЦИК, пишет ТАСС.

Экономика Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года. 7

Общество Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России Более половины трудовых мигрантов, потерявших работу и не уехавших на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда, 4 августа сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция». 42

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. 24

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 23

Общество Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. 93

Здоровье Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, какие продукты влияют на уровень холестерина в крови и как его можно регулировать.

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 101

Политика Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 14

Футбол «Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла "Реал" проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла.

Происшествия Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии. 9

Общество Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении. 249

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 989