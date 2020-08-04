Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
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с чего всё началось

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъвчера в 18:13

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«Ъ»: на ВСМ Москва - Петербург могут дополнительно выделить почти 250 млрд рублей

ТАСС03:02

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъвчера в 18:13

На строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей

Piter.tv01:33

На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей

Петербургский дневник01:10

На строительство ВСМ Петербург-Москва могут выделить еще 250 млрд рублей

АБН00:43

Власти планируют увеличить прямые траты на высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом

Эхо Москвывчера в 22:05

На строительство ВСМ Москва — Петербург планируют выделить ещё 250 млрд рублей

78.ru02:05
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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

RT на русском вчера в 06:30
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Политика

Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси

"В Беларуси и за рубежом открылись все участки для голосования, за исключением 231, которые образованы в стационарных учреждениях здравоохранения и будут работать в основной день выборов - 9 августа", - пояснили в ЦИК, пишет ТАСС.
Вестник Кавказа 03:35
Экономика

Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть

Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости 01:00
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Политика

Лукашенко планирует расширить географию дружественных Белоруссии стран

News.ru 01:53
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Общество

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

Более половины трудовых мигрантов, потерявших работу и не уехавших на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда, 4 августа сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция».
ИА Красная Весна 03:07
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
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Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
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Политика

Александр Репин выбыл из гонки за пост губернатора Пермского края

По оценке экспертов, Александр Репин считался главным соперником Дмитрия Махонина в гонке на пост главы региона.
Chaikovskie.ru вчера в 03:21
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
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Здоровье

Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, какие продукты влияют на уровень холестерина в крови и как его можно регулировать.
Аргументы и Факты 01:57
Политика

Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Единоборства

Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

РИА Новости 02:35
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке

18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews вчера в 03:51
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Футбол

«Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла

"Реал" проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла.
Soccer.ru 01:13
Фигурное катание

Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко заблокировали

ProstoProSport вчера в 13:40
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Происшествия

Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
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Футбол

Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА

Газета.Ru 02 августа в 05:19
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
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Армия и оружие

Defence Blog: Белоруссия стянула бронетехнику к границе с РФ

Белоруссия начала стягивать колонны военной техники к российской границе.
iReactor 03:38
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