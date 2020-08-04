Экономика
КоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
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Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.Коммерсантъвчера в 18:13
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На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей
Петербургский дневник01:10
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Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
RT на русском вчера в 06:30
Общество
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В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
"В Беларуси и за рубежом открылись все участки для голосования, за исключением 231, которые образованы в стационарных учреждениях здравоохранения и будут работать в основной день выборов - 9 августа", - пояснили в ЦИК, пишет ТАСС.
Вестник Кавказа 03:35
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости 01:00
Общество
Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России
Более половины трудовых мигрантов, потерявших работу и не уехавших на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда, 4 августа сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ВШЭ «Коронавирус и трудовая миграция».
ИА Красная Весна 03:07
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Политика
Александр Репин выбыл из гонки за пост губернатора Пермского края
По оценке экспертов, Александр Репин считался главным соперником Дмитрия Махонина в гонке на пост главы региона.
Chaikovskie.ru вчера в 03:21
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
Здоровье
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, какие продукты влияют на уровень холестерина в крови и как его можно регулировать.
Аргументы и Факты 01:57
Политика
Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Единоборства
Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
РИА Новости 02:35
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews вчера в 03:51
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Футбол
«Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла
"Реал" проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла.
Soccer.ru 01:13
Фигурное катание
Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко заблокировали
ProstoProSport вчера в 13:40
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
Футбол
Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА
Газета.Ru 02 августа в 05:19
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стянула бронетехнику к границе с РФ
Белоруссия начала стягивать колонны военной техники к российской границе.
iReactor 03:38