Экономика
КоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
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Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.Коммерсантъвчера в 18:13
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На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей
Петербургский дневник01:10
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Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Общество
Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 02:47
Политика
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси
Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
Политика
Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Общество
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
Происшествия
Мальчик впал в кому после удара током на стройплощадке
Вчера, 3 августа, 13-летний мальчик дотронулся до бетономешалки, которая была не заземлена, и получил разряд током.
ГТРК Липецк 03:27
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС вчера в 21:47
Наука
Ученые впервые диагностировали рак у динозавра
Ученые провели новый анализ деформированной большеберцовой кости динозавра, найденной еще 30 лет назад в канадской провинции Альберта.
Naked Science 02:20
Происшествия
SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове
Австралийцы убедились, что с людьми, которые провели на острове три дня, все в порядке, оставили им воду и припасы, после чего сообщили об их местонахождении властям Микронезии, выславшим за своими гражданами патрульный корабль.
Вести.Ru вчера в 06:17
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
Высокинский попросил открыть все аттракционы в ЦПКиО
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил на неделе открыть аттракционы в ЦПКиО имени Маяковского.
JustMedia 02:19
Политика
Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
Политика
Пушков заявил о становлении Польши плацдармом США против России
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится американским плацдармом, направленным против России.
VSE42.RU вчера в 23:42
Происшествия
Заблудившаяся в лесу девушка девять дней выживала на ягодах
РЕН ТВ 02 августа в 22:55
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Здоровье
196 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан вчера в 03:55
Экономика
ВВП США упал на рекордные 32,9%
CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли отмечает, что валовый внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
MOS.news вчера в 11:11
Футбол
«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы»
По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре.
Спорт-Экспресс 03:20
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
В Госдуме предлагают депортировать мигрантов
Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
REGNUM 03:24
Общество
Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения радоном (радиоактивный газ природного происхождения) зафиксированы в Туве, в Ставропольском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области и Иркутской области.
Газета.Ru 02:03
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
Эхо Москвы 01:05