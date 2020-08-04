Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

«Ъ»: на ВСМ Москва - Петербург могут дополнительно выделить почти 250 млрд рублей

ТАСС03:02

На строительство ВСМ Москва — Петербург планируют выделить ещё 250 млрд рублей

78.ru02:05

На строительство магистрали Петербург – Москва планируют выделить еще 250 миллиардов рублей

Петербургский дневник01:10

На строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей

Piter.tv01:33

На строительство ВСМ Петербург-Москва могут выделить еще 250 млрд рублей

АБН00:43

Власти планируют увеличить прямые траты на высокоскоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом

Эхо Москвывчера в 22:05

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъвчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
2,2K
Общество

Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 02:47
68
Политика

Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси

Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.
Российская газета 03:00
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
13
Экономика

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Известия 02:00
9
Здоровье

Главврач Шербакульской ЦРБ умер от пневмонии

БК55 00:23
6
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
312
Происшествия

Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
5
Политика

Как была ликвидирована Республика Сербская Краина

25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
100
Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
711
Происшествия

Мальчик впал в кому после удара током на стройплощадке

Вчера, 3 августа, 13-летний мальчик дотронулся до бетономешалки, которая была не заземлена, и получил разряд током.
ГТРК Липецк 03:27
Космос

Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС вчера в 21:47
Наука

Ученые впервые диагностировали рак у динозавра

Ученые провели новый анализ деформированной большеберцовой кости динозавра, найденной еще 30 лет назад в канадской провинции Альберта.
Naked Science 02:20
1
Происшествия

SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове

Австралийцы убедились, что с людьми, которые провели на острове три дня, все в порядке, оставили им воду и припасы, после чего сообщили об их местонахождении властям Микронезии, выславшим за своими гражданами патрульный корабль.
Вести.Ru вчера в 06:17
Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
163
Общество

Высокинский попросил открыть все аттракционы в ЦПКиО

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил на неделе открыть аттракционы в ЦПКиО имени Маяковского.
JustMedia 02:19
Политика

Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ 03:18
577
Политика

Пушков заявил о становлении Польши плацдармом США против России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится американским плацдармом, направленным против России.
VSE42.RU вчера в 23:42
30
Происшествия

Заблудившаяся в лесу девушка девять дней выживала на ягодах

РЕН ТВ 02 августа в 22:55
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
111
Здоровье

196 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан вчера в 03:55
1,6K
Единоборства

Хабиб предупредил Гэтжи: «Унесу в самый глубокий океан и утоплю»

Sport.ru 01:59
1
Экономика

ВВП США упал на рекордные 32,9%

CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли отмечает, что валовый внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
MOS.news вчера в 11:11
7
Футбол

«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы»

По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре.
Спорт-Экспресс 03:20
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
149
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
541
Общество

В Госдуме предлагают депортировать мигрантов

Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
REGNUM 03:24
38
Общество

Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном

Повышенные (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения радоном (радиоактивный газ природного происхождения) зафиксированы в Туве, в Ставропольском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области и Иркутской области.
Газета.Ru 02:03
30
Общество

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
Эхо Москвы 01:05
54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное