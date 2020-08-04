с чего всё началось

В Минфине "Ъ" заявили, что вопрос реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в проработке.

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Общество Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса. 68

Политика Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 13

Происшествия Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии. 5

Политика Как была ликвидирована Республика Сербская Краина 25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 100

Происшествия Мальчик впал в кому после удара током на стройплощадке Вчера, 3 августа, 13-летний мальчик дотронулся до бетономешалки, которая была не заземлена, и получил разряд током.

Космос Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.

Наука Ученые впервые диагностировали рак у динозавра Ученые провели новый анализ деформированной большеберцовой кости динозавра, найденной еще 30 лет назад в канадской провинции Альберта. 1

Происшествия SOS на песке: австралийцы нашли пропавших людей на необитаемом острове Австралийцы убедились, что с людьми, которые провели на острове три дня, все в порядке, оставили им воду и припасы, после чего сообщили об их местонахождении властям Микронезии, выславшим за своими гражданами патрульный корабль.

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 163

Общество Высокинский попросил открыть все аттракционы в ЦПКиО Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил на неделе открыть аттракционы в ЦПКиО имени Маяковского.

Экономика ВВП США упал на рекордные 32,9% CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли отмечает, что валовый внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. 7

Футбол «Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 149

Общество Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". 541

Общество В Госдуме предлагают депортировать мигрантов Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы. 38

Общество Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном Повышенные (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения радоном (радиоактивный газ природного происхождения) зафиксированы в Туве, в Ставропольском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области и Иркутской области. 30