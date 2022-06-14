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Бюджетный профицит за 5 месяцев составил 1,495 трлн рублей

Минфин России опубликовал данные по исполнению основных показателей федерального бюджета за январь-май 2022 года.
Finam.Ru
Доходы бюджета составили за пять месяцев 12 трлн 043,3 млрд рублей, или 48,1% к общему объему доходов на год; расходы - 10 трлн 547,95 млрд рублей, или 41,5% к бюджетной росписи.
Интерфакс
Предварительные данные предоставили в Минфине.
Москва 24
До санкций 2022 года профицит бюджета России в 2022-2023 годах был утвержден в размере 1% и 0,2% ВВП страны соответственно, а в 2024 году ожидался дефицит бюджета в размере 0,3% ВВП.
Smotrim.ru

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Бюджетный профицит за 5 месяцев составил 1,495 трлн рублей
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