Бюджеты всего мира в этом году недосчитываются $483 млрд в виде налогов По подсчетам организации Tax Justice Network, за год правительства всего мира недосчитываются почти $0,5 трлн из-за уклонения от уплаты налогов со стороны международных корпораций и частных лиц.

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