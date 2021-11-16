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Бюджеты всего мира в этом году недосчитываются $483 млрд в виде налогов

Бюджеты всего мира в этом году недосчитываются $483 млрд в виде налогов По подсчетам организации Tax Justice Network, за год правительства всего мира недосчитываются почти $0,5 трлн из-за уклонения от уплаты налогов со стороны международных корпораций и частных лиц.В источнике

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Бюджеты всего мира в этом году недосчитываются $483 млрд в виде налогов
Коммерсантъ08:55
Tax Justice Network: страны теряют 483 миллиарда долларов в год из-за неуплаты налогов
Lenta.ru12:17
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