Бюджеты всего мира в этом году недосчитываются $483 млрд в виде налогов По подсчетам организации Tax Justice Network, за год правительства всего мира недосчитываются почти $0,5 трлн из-за уклонения от уплаты налогов со стороны международных корпораций и частных лиц.В источнике
Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости".
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал во вторник воинские части Западного военного округа в Воронежской области и обсудил с губернатором Александром Гусевым вопросы развития военных городков, об этом сообщили в Минобороны РФ.