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«Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что корпорация IMAX ушла из России

Компания IMAX, предоставляющая одноимённую кинематографическую систему, ушла из России.
Российская газета
В соответствии с финансовой отчетностью компании за первые три месяца 2022 года, у IMAX в России есть дебеторская задолженность в размере $6,9 млн.
Газета.Ru
В России сеть IMAX насчитывает более 50 кинозалов.
A42.RU
После ухода крупнейших голливудских студий с российского рынка IMAX, специализирующейся на потенциальных блокбастерах, фактически стало нечего показывать.
Российская газета

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Источник: компания IMAX тихо ушла из России
Чемпионат09:13
Компания IMAX ушла из России
Российская газета07:58
Компания IMAX ушла из РФ
R.Life08:40
Американская компания IMAX уходит из России
YA62.ru08:13
«Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что корпорация IMAX ушла из России
Газета.Ru09:08
Инсайдер: IMAX «тихо» покинула рынок России
Gamemag.ru07:54
IMAX ушла из России
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