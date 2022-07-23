Профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари считает, что подписание в Стамбуле соглашения о создании коридора по вывозу зерна с Украины и снятии ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт стало уроком для Евросоюза и США.
Сирийская армия остановила на контрольно-пропускном пункте колонну американских бронированных машин, которые следовали в деревню к юго-востоку от города Эль-Камышлы на севере страны, подконтрольном силам, пользующимся поддержкой США.